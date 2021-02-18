"ريسايكل" على مسرح الطليعة من جديد السبت المقبل

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تقدم من جديد عرضها الناجح "ريسايكل" وذلك ابتداء من السبت المقبل ٢٠ فبراير الجاري على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، في تمام السابعة والنصف مساء.
جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة الارتجال التي أقيمت بمسرح الطليعة قبل فترة التوقف أثناء جائحة الكورونا، وقام بالتدريب فيها الفنانين محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، بإشراف المخرج شادي سرور.
"ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من المشاهد الدرامية في قالب كوميدي اجتماعي، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.
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