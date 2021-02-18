من سيارتها.. شاهد ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها داخل السيارة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة تكشف جمالها.

وتأقت ياسمين صبري بإطلالة كاجوال مرتدية سويت شيرت أنيق باللون الأزرق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على مكياج هادي يبرز جمال بشرتها، واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية".