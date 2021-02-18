ياسمين صبري تتصدر تويتر بسبب حلقتها مع إسعاد يونس

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تويتر بعد تصريحاتها مع الاعلاميه اسعاد يونس في صاحبه السعاده .

السبب في تصدر صبري، هو حديثها عن الاستايل الخاص بها وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري

، فقالت: «اكتشفت أن الاستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت أن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها، إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه