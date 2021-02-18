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نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقطع فيديو له يروج فيه لحلقته الجديدة مع الراقصة اليسار، والتى يستضيفها فى برنامجه الذى يعرض على قناة الرشيد العراقية.
وجهت الفنانة ياسمين صبرى، رسالة لجمهورها من خلال حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة دعم للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث.
روج الفنان أحمد زاهر للحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. راقصة شهيرة: فيفي عبده عملتلي بلوك.. ياسمين صبري: الحب علاج كل شيء.. بسمة وهبة تتغزل في عمرو أديب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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