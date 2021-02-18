طرح الإعلان الرسمي لفيلم هانوفيل

طرحت شركة "جو برودكشن" للإنتاج الفني والسينمائي الإعلان الرسمي لفيلم "هانوفيل" للمخرج "أشرف فاروق" لعرضه قريبا فى السينمات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض وأحداث مثيرة يتعرض لها الأبطال داخل قصر يعيشون فيه لفترة ويحاولون تفسير ما يحدث لهم طول الوقت إلى أن يتضح في النهاية ما وراء ذلك.



الفيلم من تأليف وإخراج "أشرف فاروق" وبطولة "حسني شتا"، "إلهام عبد البديع"، ويشارك معهم كل من "هاجر الشرنوبي"، "جميل برسوم"،"هناء الشوربجي" و"انتصار" و"محمد نجاتي".

هانوفيل من إنتاج شركة "جو بروداكشن" للمنتجين"عبد الإله عبد المجيد"، "ولاء عبد المجيد" ومنتج منفذ "فايق عبد المجيد" ويتكون فريق العمل من المنتج الفني "عماد شحاته" ومدير التصوير "أسامة بركات"، مهندس ديكور "وائل عبد الله" مخرج منفذ "أحمد الليثي".



يذكر أن الفيلم من المقرر أن يتم تصنيفة كواحد من أفلام الإثارة الرعب المصرية وهي نوعية لا تقدم كثيرا في السينما المصرية من قبل ولكن مؤخرا يسعي القائمون على السينما التنافس في تقديم نموذج ناجح من هذه النوعية تشبه مثيلاتها من الأفلام الأجنبية. حيث إن هذا اللون من السينما المصرية يتميز بطابع خاص عن نظيرتها الأجنبية، لكونها واقعية أكثر من غيرها.