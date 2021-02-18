«ليلة الروك» في ساقية الصاوي تجمع «404» و«بارانويد آيز»

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى حفل "ليلة الروك" من جديد مع كل من فرق "404 وبارانويد آيز" مساء أمس الأربعاء على مسرح النهر.
كانت البداية مع فريق 404 الذى قدّم مجموعة منوعة من الأغنيات منها Smoke on the water، Do I wanna know، Yesturday، Mama.
أما "بارانويد آيز" فقدمت goodbye blue sky، breathe، Pigs، sorrow وغيرها.
"بارانويد آيز" فرقة مصرية تخصصت في موسيقى البروجريسيف روك قدمت على مدار 5 أعوام حفلات ناجحة عزفت فيها أهم أغاني الفريق الاسطوري بينك فلويد وأغاني المشاريع الأخرى لكل من ديفيد جيلمور وروجر ووترز مؤسسي فريق بينك فلويد نعدكم برحلة مميزة من السبعينيات وحتى وقتنا الحالي مع أغاني الفريق الأسطورى.
404 فريق روك مصرى يقدم كلاسيكيات من الروك العالمى لأكبر الفرق مثل كوين وبيتليز وايروسميث وغيرهم.
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