رجاء حسين تعلن انفصالها عن زوجها بعد وفاة ابنهما :"تحملت الصعاب لمدة 51 عاما"

الفنانة رجاء حسين تفاجئ الجمهور بالإعلان عن طلاقها من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن بعد وفاة ابنهما وذلك خلال اطلالتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، متحدثة عن الصعوبات الزوجية التي مرت بها، كما تطرقت الى بداية مشوارها الفني.

رجاء حسين تعلن انفصالها عن زوجها

الفنانة رجاء حسين تصدرت في الساعات الماضية الترند على محركات البحث على غوغل بعد اعلان طلاقها عن زوجها الفنان سيف عبد الرحمن عقب زيجة استمرت 51 عاما، وقالت في لقاء تلفزيوني معها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" بأنها تحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عاما، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب، إلى أن توفي ابنهما فقررت الانفصال، موضحة أن الإنفصال جاء بناء على طلبها.

رجاء حسين أكدت في اللقاء بأنها تحملت لسنوات من أجل أولادها، وشددت على أن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها.

وتحدثت رجاء حسين عن علاقتها بطليقها الفنان سيف عبد الرحمن وقالت بأنها جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، كما تطرقت الى علاقتها بزوجة طليقها قائلة: "ست محترمة جدا، وعلاقتي بيها حلوة، وربنا يربط على قلبها"، مشيرة إلى أنها دوت الخليج ونجلتها يعيشيون فى نفس المبنى.

رجاء حسين وبدايتها في احتراف التمثيل

على صعيد آخر، تطرقت الفنانة رجاء حسين الى بداية مشوارها الفني وقالت بأنها لم تكن تعرف كيفية التمثيل وليس لديها فكرة عنه، كاشفة بأنها تبلغ حاليا من العمر 83 سنة.

وعن بدايتها التمثيل استرجعت حادثة طريفة فقالت :""أخدت علقة لأني روحت المسرحية، وبعدين البنت اللي فى المسرحية وقعت على رجلها وحصلها شرخ، قولتلهم أنا حافظة الدور ومكنتش أعرف اسم المسرحية ولا أعرف بتقول إيه"، مضيفة انه من حينها :"دخل فى دماغي أنى أبقى ممثلة بعد ما الناس صفقت لي".

وأكدت أن والدها تفهم دخولها مجال التمثيل إلا ان والدتها كانت معارضة، وقررت رجاء من حينها الانتقال من طنطا إلى شبرا من أجل الالتحاق بمعهد التمثيل بمساعدة خالها.

وعن سبب تسميتها عايشة رجاء، قالت بأن سبب الإسم المركب لها هو أن والديها لم يكن يعيش لهما أطفال، وأن والدتها من أصل تركي.