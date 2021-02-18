الفنان مشاري البلام يطلب الدعاء بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله المستشفى

مشاري البلام الفنان الكويتي كشف عن دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج على إثر إصابته بفيروس كورونا، كما طلب من زملائه ومتابعيه الدعاء له من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي.

نقل الفنان مشاري البلام إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

مشاري البلام نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة له أثناء تواجده في مستشفى جابر الأحمد بالكويت التي نقل إليها على إثر إصابته بفيروس كورونا في الأيام الماضية، ووجه الفنان مشاري البلام رسالة لزملائه ومتابعيه الذين شكرهم على مساندتهم له ومحاولة الكثير منهم للاطمئنان على حالته الصحية، وطلب مشاري البلام أن يتفهم زملائه حالته وسبب عدم رده على الرسائل التي تصل إليه منهم، كما طلب مساندته بالدعاء من أجل تجاوز وضعه الصحي فكتب: "لا تنسوني من دعائكم الحمدلله على كل حال، ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم، انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات".

النجوم يساندون مشاري البلام بعد إعلان إصابته بكورونا

مشاري البلام علق العديد من زملائه النجوم في الكويت والخليج العربي على الصورة التي نشرها وتمنوا لها الصحة، وأن يمر من هذه الأزمة، فكتبت الفنانة هيفاء حسين تعليقا على الصورة قالت فيه: " ما عليك شر ياخوي كلها ايام وبتعدي على خير ربي يشافيك ويحفظكم من كل شر"، بينما علقت الفنانة هبة الدري: "ماتشوف شر اخوي الغالي الحبيب اجر وعافيه"، وكتب الفنان يعقوب عبدالله: "اجر وعافيه يا خوي وربي يردك سالم معافا يا رب"، كما علق كذلك كل من الفنان فؤاد علي، وفاطمة الصفي، وفخرية خميس، وفاطمة الطباخ، والإعلامي علي نجم، ومحمد عاشور، وفهد عليوة.

الإعلامية مي العيدان نشرت كذلك صورة للفنان مشاري البلام عبر حسابها على "انستجرام" وتمنت له الشفاء العاجل فكتبت: "سلامات للفنان الراقي مشاري البلام تمت إصابته بفيروس كورونا ما يخالف يا اخوي قدر الله وما شاء فعل ان شاء الله تقوم لنا بالسلامة".

الفنان مشاري البلام يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

مشاري البلام نشر خلال الأيام الماضية فيديو أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وعلق على الفيديو قائلا: "برد وسلامة الحمدلله تمت"، وشارك الفنان مشاري البلام خلال الفترة الماضية في أكثر من عمل درامي كان من بينها مسلسل "بيت الذل" الذي تعاون فيه مع كل من الفنان عبدالرحمن العقل، ولولوة الملا، وفهد باسم، وفاطمة الطباخ، وعبدالله الطليحي، كما ينتظر الفنان مشاري البلام عرض مسلسل "درب الهوى" قريبا، وهو عمل يشارك في بطولته كل من زهرة عرفات، ونور الكويتية، وإيمان جمال، وشهاب حاجيه، وأحمد أشكناني.