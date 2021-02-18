طفل أغنية "مصباح علاء الدين" يؤكد:"أنا نمبر وان"..ومن هو صاحب الصوت الحقيقي؟!

منذر مهران و مروان حسام الطفلان اللذان شاركا في فيديو كليب "مصباح علاء الدين" مع الفنان محمد رمضان والذي نال شهرة واسعة، كشف كل منهما في لقاء مصور مع "دوت الخليج" عن تفاصيل حديثهما مع الفنان المصري والتجربة التي جمعتهما به في الأغنية الجديدة.

منذر مهران: محمد رمضان أخبرني بأنني اشبهه أكثر من ابنه

منذر مهران الطفل الذي شارك في أغنية "مصباح علاء الدين" من خلال ادائه لفترة طفولة محمد رمضان في الأغنية تحدث عن لقائه الأول مع الفنان المصري الذي علق على الشبه الكبير بينهما، فقال: "محمد رمضان عندما رآني لأول مرة أشار إلى الشبه الكبير بيننا وأننى اشبهه أكثر من علي ابنه، وقدم بعض الهدايا لي ومنها ملابسه"، وأضاف الطفل منذر مهران: "المخرج محمد سلامة هو من قدمني للفنان محمد رمضان وذلك بعد مشاركتي معه في مسلسل (الحرامي) وتحديدا بعدما شاهدني وانا اقلد بعض الحركات لمحمد رمضان".

منذر مهران كشف كذلك عن مشاركته في بطولة مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في رمضان القادم، وأكد أنه يجسد مرحلة الطفولة للفنان المصري في العمل وأنه يعتبر "نمبر وان" الصغير، جد منذر مهران أكد كذلك أن موهبة حفيده بدأت من سن مبكر حيث كان يقلد العديد من الشخصيات التي يراها، بالإضافة لمشاهدته لفيديوهات المشاهير ومن بينهم الفنان محمد رمضان، كما أوضح أن حفيده قد شارك بدور صغير في مسلسل "البرنس" الذي عرض العام الماضي في رمضان.

مروان حسام: محمد رمضان شجعني قبل مشاركتي في أغنية "مصباح علاء الدين"

مروان حسام الطفل الذي شارك بصوته في أغنية "مصباح علاء الدين" مع الفنان محمد رمضان كشف تفاصيل ترشيحه للأغنية، والمساندة الكبيرة التي تلقاها من الفنان محمد رمضان فقال: "الملحن محمد يحيى اتصل بي تليفونيا وطلب مني أن أسجل أغنية مع الفنان محمد رمضان، ولم تستمر فترة التسجيل لمدة يوم وانتهيت منها، وكان هناك حالة من السعادة على الحاضرين بعد استماعهم للأغنية، وهناك من يعتقد ان الصوت في أغنية (مصباح علاء الدين) هو للطفل منذر مهران، لكن أنا صاحب الصوت".

وأضاف مروان حسام: "الفنان محمد رمضان اتصل بي قبل تسجيل الأغنية وطلب مني عدم الخوف، واعطاني قدرا من الحماس، ووعدني بلقاء معه بعد انتهائه من تصوير مسلسل (موسى)، وارغب في تقديم الشكر له على هذه الفرصة التي اعطاها لي".

مروان حسام تحدث كذلك عن مساندة كل من والدته والملحن محمد يحيى لموهبته فقال: "والدتي درست الموسيقى، ومنذ استماعها لصوتي وهي تساندني وقدمت لي في الاوبرا من أجل تنمية موهبتي، وتشجعني في كل خطواتي، ومحمد يحيي أكد لي أنه سوف يقدمني في أغنية بمفردي قريبا، وأنا دائما اتواصل معه منذ أول لقاء جمعنى به أثناء تواجدي في كورال موسيقي، وأقدم له الشكر لأنه كان السبب الرئيسي في مشاركتي في أغنية الفنان محمد رمضان".

نجاح كبير لأغنية "مصباح علاء الدين" للفنان محمد رمضان

محمد رمضان أطلق في الأسابيع الماضية فيديو كليب جديد يحمل عنوان "مصباح علاء الدين" وقد حقق نجاحا كبيرا بعد طرحه عبر القناة الرسمية للفنان المصري على "يوتيوب" وشاركت في الأغنية حنين ابنة الفنان محمد رمضان، وبلغت عدد مشاهدات الأغنية بعد أسابيع من طرحها ما يقارب من 15 مليون مشاهدة، واعتبر البعض أن الأغنية تتناول مسيرة محمد رمضان وقصته مع النجاح منذ طفولته.