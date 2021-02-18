فيديو مريم حسين تبادر وتصالح دنيا بطمة بعد أزمة قضية "حمزة مون بيبي"

منى المنصوري مصممة الأزياء الإماراتية كشفت عن انتهاء الخلاف بين كل من الفنانة دنيا بطمة ومريم حسين وذلك بعدما أعلنت الأخيرة أنها من ضحايا حساب "حمزة مون بيبي"، الذي تتهم الفنانة المغربية دنيا بطمة بكونها أحد الداعمين له.

تفاصيل التصالح بين كل من الفنانة دنيا بطمة ومريم حسين

منى المنصوري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو أوضحت فيه نهاية الخلاف بين كل من الفنانة مريم حسين ودنيا بطمة وذلك بعدما اتصلت الأولى بالأخيرة، وتم إزالة سوء الفهم الواقع بين الثنائي، حسب ما أعلنت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري التي أشادت بخطوة الفنانة مريم حسين وسعة صدر الفنانة دنيا بطمة من اجل إنهاء هذا الخلاف فقالت منى المنصوري: "الأصيل يبقي اصيل والأخلاق لا تشترى، اثبتت الفنانه الراقية مريم حسين انها غير واتصالها بالنجمه والمطربة دنيا بطمة وإزالة سؤء الفهم دليل على انها اصيلة وان دنيا بطمة اصيلة وخلوقة، سعيدة بهذا الصلح والحمدلله اثبتما انتما الاثنتين بطيب معدنكم وأخلاقكم الرفيعة دمتم لمحبينكم والله ينصركم"

منى المنصوري: "علاقة دنيا بطمة ومريم حسين سمن على عسل"

منى المنصوري وصفت كذلك نهاية خلاف دنيا بطمة ومريم حسين بتعليق نشرته على الفيديو فكتبت: "سمن على عسل دنيا بطمة ومريم حسين"، ويأتي هذا الصلح بعدما علقت الفنانة مريم حسين على الحكم بسجن دنيا بطمة على هامش قضية "حمزة مون بيبي"، حيث أوضحت أنها كانت إحدى ضحايا هذا الحساب فكتبت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام": "الله يمهل ولا يهمل، فأنا كنت ضحية هذا الحساب ولكن رب العالمين أقوى من كل شيء والله يسامح الجميع"، وقد اعتبر البعض أن الفنانة المغربية تشمت في دنيا بطمة التي ردت على ما نشر فكتبت في رسالة قصيرة لها علي خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" : "قل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور"، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى حديث مريم عنها.

تفاصيل الحكم على دنيا بطمة بالسجن بسبب قضية "حمزة مون بيبي"

دنيا بطمة أكدت خلال الأسابيع الماضية أن الحكم الذي صدر ضدها تعتبره "ضريبة نجاح" وأنها سوف تبدأ مرحلة جديدة من التقاضي، وكانت الفنانة المغربية صدر حكم بسجنها النافذ لمدة 12 شهرًا من محكمة الاستئناف بالمغرب، على إثر اتهامها بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي"، وتمت إدانة المطربة المغربية ببث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في شهر يوليو الماضي، بالسجن 8 أشهر لدنيا بطمة، ثم حكم بالبراءة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، حكمها بإضافة 4 أشهر أخرى للمدة الأولى لتصل مدة الحكم عليها بالسجن إلى 12 شهرًا، وتنتظر حكم محكمة النقض للبت في الحكم الأخير.