فيديو يوسف الخال يسأل نيكول سابا عن استعدادها لإنجاب طفل ثاني ..وهذا ردها

يوسف الخال يسأل زوجته نيكول سابا عن استعدادها لإنجاب طفل ثاني خلال حلوله ضيفاً على على برنامج "40" الذي تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار على شاشة mtv، كما سأل الفنان اللبناني يوسف الخال زوجته عن استعدادها لتكرار تجربة الدراما العربية المشتركة...فبماذا أجابت؟.

نيكول سابا تكشف عن نيتها بإنجاب طفل ثاني

الممثل اللبنانية يوسف الخال فاجأ زوجته خلال حلوله ضيفا على البرنامج الحواري "40" بسؤال عن استعدادها لإنجاب طفل ثانً في العام 2021 لينضم لأسرتهما وليصبح لدى ابنتهما نيكول جونيور شقيقاً، حيث أبدى رغبته بأن تكبر عائلته وتتوسع بفرد جديد.

نيكول سابا من جهتها أجابت زوجها يوسف الخال عبر مقطع فيديو نشرته قناة الـ "ام تي في"، فلم تخفي رغبتها بإنجاب طفل ثاني لينضم لعائلتهما الصغيرة، وقالت بأنها تحب العائلة وهي أولوياتها في الحياة، وتفكر دائما بالإنجاب لكن ذلك مرتبطاً بعطاء الله، وقالت بأنها ترغب بأن يكون لدى ابنتها شقيقا او شقيقة لكن ذلك "بيد الله".

ومن الجدير ذكره بأن لدى نيكول سابا ويوسف الخال طفلة وحيدة تدى "نيكول جونيور" وقد رزقا بها عام 2013، ويحرص الثنائي على عدم عرض صورها عبر الأضواء والسوشيال ميديا، بينما كانت قد تسربت صورة للطفلة سابقة وظهرت فيها بانها نسخة عن والدتها الفنانة نيكول سابا.

نيكول سابا وتجربة تكرار المشاركة في الدراما العربية

يوسف الخال وجّه ايضا سؤالاً آخر لزوجته نيكول سابا يتعلق بالفن وسألها عما اذا كانت ستكرر تجربة الدراما العربية حيث انها خاضت سابقا هذه التجربة في مسلسل "الهيبة" مع النجم تيم حسن، فأكدت عدم معارضتها لتكرار تجربة المشاركة في الدراما المشتركة خاصة بأن أهدافها الفنية وطموحاتها لا تتوقف كما قالت في الفيديو.

ولفتت نيكول سابا الى أن "الشطارة" عدم التوقف عند تجربة سابقة، انما التعلم من التجارب مع الحرص على الحذر في الإختيار، مضيفة "بأن الحياة لا تقف عند تجربة معينة او واحدة".

وكان يوسف الخال اعترف في الحلقة بأن زوجته الفنانة نيكول سابا لم تتوفق بمشاركتها في مسلسل "الهيبة"، واضعاً اللوم على شركة الإنتاج.

يوسف الخال يوجه رسالة رومانسية في يوم الحب لزوجته

يوسف الخال حرص خلال البرنامج على توجيه رسالة لزوجته نيكول في يوم الحب وقال لها: "الله يكافيني حتى كافيها".

وأضاف متوجها لها: "لقد كانت إلى جانبي معي وإلى جانبي خلال 9 سنين من زواجنا وخاصة في سنة 2020 لقد لعبت دوراً تربوياً وإدارياً وتخطيطياً وإيقاعياً بشكل مثالي، بحبك كتير والله يعطيني حتى كافيكي".

بدورها، وجهت نيكول رسالة مسجلة لزوجها وقالت له : "يوسف، حبيبي وشريكي على الحلوة والمرة أنا وإياه، ورحلة طويلة وما في أحلى من رحلة تكون مع شريك يفهمك وشريك دوت الخليجّن وصعب كتير بنفس الوقت، شريك يجعلك تغوص ويجعلك في حالة بحث دائم وحالة اكتشاف لشخصيته الصعبة".

وأضافت: "مش حلو الشريك السهل بالحياة وخاصة الزواج رحلة طويلة ويجب أن تكون بعيداً عن الروتين والملل، بحبك وإن شاء الله نكمل هالرحلة بنجاح مع ابنتنا نيكول، وأتمنى لك النجاح والنجومية ومحبة الناس".