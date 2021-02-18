200 ألف جنيه.. إيرادات فيلم وقفة رجالة أمس

حقق فيلم "وقفة رجالة" إيرادات أمس في دور العرض السينمائية في مصر دون الـ200 ألف جنيه.

الفيلم انطلق فى دور العرض السينمائية يوم 14 يناير الماضي، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص.