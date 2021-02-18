بعد غنائه راب.. محمد هنيدي لمتابعيه: من النهاردة مفيش راب أنا الراب

شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة لها من تصوير أحد إعلاناته. وعلق هنيدي على الصورة بعد غنائه راب قائلا "من النهاردة مافيش راب .. انا الراب هنيدي جاي يا ساحة .. ودعوا عيشتكوا المرتاحة".

ويواصل محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو من بطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.

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