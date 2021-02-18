الفنان مصطفى درويش يتعرض للنصب.. تفاصيل

تعرض الفنان مصطفى دوريش للنصب من قبل شخص بسبب تأجير مطعم له مقابل 5 ملايين جنيه وادعى أنه صاحب المطعم حيث قام بتزوير بعض الأوراق الرسمية التي تبين أنه صاحب ذلك المكان.

وأشار درويش في بيان صحفي له، إلى أن ذلك الشخص قام بتزوير العقود الخاصة بالمطعم وتراخيصه ثم اكتشف تلك القصة عن طريق محض الصدفة ثم حرر محضر نصب ضده في قسم الشرطة التابع له.

وطالب الفنان مصطفى درويش بسرعة الإبلاغ عن ذلك الشخص في حالة معرفة أي معلومة عنه للشرطة حتى يأخذ جزاءه ويسترد أمواله.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى درويش تعاقد على المشاركة في مسلسل "زي البيت الوقف"، الذي يقوم ببطولته النجمة زينة والفنان أحمد السعدني والنجمة صابرين وعدد آخرون المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل حيث يجسد شخصية إبراهيم كراكيبو وهي شخصية كوميدية تمر بالعديد من المواقف والأزمات التي تنقل حياته.