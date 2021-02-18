ريهام سعيد في المحكمة بسبب ريم البارودي| خاص

وتتهم ريهام سعيد ريم البارودي بالسب والقذف، على خلفية التراشق الذي حدث بينهما منذ أشهر.
كانت ريم البارودي قد رفضت ريم البارودي التعليق على الأمر خلال ندوة أقيمت بموقع دوت الخليج مؤخرا، مشيرة إلى أنها توقفت عن اتخاذ ردود أفعال تجاه الآخرين وأصبحت أكثر هدوءًا.
وأكدت ريم البارودي، أنه من الصعب أن يتحول الصديق إلى العدو، مضيفة: "من البداية مكنش صديق بدل تحول لعدو فجأة".
كما رفضت ريم البارودي تصنيفها بالفنانة المثيرة للجدل، مشيرة إلى أن تاريخها الفني منذ فترة التسعينيات لم تمر في حياتها سوى بأزمة وحيدة، مشيرة إلى أنه رقم قياسي نسبة إلى عمرها وتاريخها الفني.
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