ومن ناحية أخرى يستعد وائل كفوري لطرح أغنية جديدة، بالتعاون مع شركة روتانا كان يتم نشر ألبوم جديد له في بداية الصيف الحالي، ولكن تم تأجل موعد طرح الألبوم تزامنًا مع أحداث لبنان وفيروس كورونا والانهيار الاقتصادي عوامل ساهمت في إلغاء الفكرة في تلك المرحلة.
وكان كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو، حيث تعتمد الأغنية على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفوري فى الفترة الأخيرة، خاصة إن وائل من المطربين المميزين فى اختيارالمواضيع التي يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التي يعتمد عليها، وأبرزها أغنية "ولاد الحرام" الأخيرة
وأحيا وائل كفوري حفلا أونلاين قبل أسابيع وقام بغناء عدد كبير من أبرز الأغاني الخاصة به، بينما تحدث عن أمور كثيرة، تخص الفترة الراهنة بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزنه قد زاد خلال هذه الفترة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل كفوري ضيفًا في أولى حلقات برنامج "أغاني من حياتي"على MBC1 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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