الجمهور يبحث عن ملابس ياسمين صبري.. تفاصيل

السبب في تصدر ياسمين صبري التريند، هو حديثها عن الاستايل الخاص بها وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري.

فقالت: «اكتشفت أن الاستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت أن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها، إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه.

وبحث عدد من متابعي زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن قيمة ملابس ياسمين، التي ارتدت في كثير من الأحيان أزياء رياضية دون الـ2500 جنيه.