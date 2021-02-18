الجمهور يبحث عن ملابس ياسمين صبري.. تفاصيل

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بعد انتشار مقطع لها مع الإعلامية إسعاد يونس وحديثها عن ملابسها.
ياسمين صبري المعروف عنها أنها عادة ما ترتدي ملابس فاخرة من كبرى دور الأزياء، أكدت أنها ترتدي فستانا بـ2500 جنيه فقط.
السبب في تصدر ياسمين صبري التريند، هو حديثها عن الاستايل الخاص بها وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري.
وبحث عدد من متابعي زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن قيمة ملابس ياسمين، التي ارتدت في كثير من الأحيان أزياء رياضية دون الـ2500 جنيه.
السبب في تصدر ياسمين صبري التريند، هو حديثها عن الاستايل الخاص بها وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري.
وبحث عدد من متابعي زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن قيمة ملابس ياسمين، التي ارتدت في كثير من الأحيان أزياء رياضية دون الـ2500 جنيه.
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