بعد عرض الحلقة الأخيرة.. استياء المشاهدين من مسلسل لؤلؤ

وشبه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مسلسل لؤلؤ بـ المسلسلات "الهندى" نظرا لنهايته التى جاءت غير مقنعة وغير مجارية لأحداث المسلسل.
مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.
وتحل الفنانة مي عمر ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الجمعة المقبلة للحديث عن كواليس واسرار مسلسل لؤلؤ، وتصاحبها الفنانة هدير عبد الناصر.
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