بعد عرض الحلقة الأخيرة.. استياء المشاهدين من مسلسل لؤلؤ

عبر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن استيائهم الشديد من أحداث الحلقة الأخيرة لـ مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر التى تم عرضها منذ ساعات قليلة عبر شاشة ON E.

وشبه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مسلسل لؤلؤ بـ المسلسلات "الهندى" نظرا لنهايته التى جاءت غير مقنعة وغير مجارية لأحداث المسلسل.