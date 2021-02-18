الفنان سيف عبد الرحمن مطلوب على جوجل

وتزوج الفنان سيف عبد الرحمن من الفنانة رجاء حسين منذ ما يقرب من 52 عامًا بعد لقائمها فى إحدى بروفات إحدى المسرحيات.

وحاولت الفنانة الراحلة سناء جميل تقريب وجهات النظر بينهما، وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابهما بنت وولد، إلا أن صدمة كبرى طالتهما بعد أن توفى نجلهما بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.