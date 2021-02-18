الفنان سيف عبد الرحمن مطلوب على جوجل

وحاولت الفنانة الراحلة سناء جميل تقريب وجهات النظر بينهما، وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابهما بنت وولد، إلا أن صدمة كبرى طالتهما بعد أن توفى نجلهما بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.
وفي لقائهما التليفزيوني كشفت الفنانة رجاء حسين عن سبب انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، قائلة: "استحملت حياتي الزوجية 51 سنة، لحد وفاة ابنى كريم خدت قرار الانفصال عشان اللي كنت خايفة عليه راح خلاص".
وحاولت الفنانة الراحلة سناء جميل تقريب وجهات النظر بينهما، وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابهما بنت وولد، إلا أن صدمة كبرى طالتهما بعد أن توفى نجلهما بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.
وفي لقائهما التليفزيوني كشفت الفنانة رجاء حسين عن سبب انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، قائلة: "استحملت حياتي الزوجية 51 سنة، لحد وفاة ابنى كريم خدت قرار الانفصال عشان اللي كنت خايفة عليه راح خلاص".
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