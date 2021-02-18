قصي خولي يستمتع بأجواء الثلوج بصور جديدة مع ابنه العميد فارس

النجم قصي خولي عاد لنشر صور جديدة مع نجله، بعد نشره خلال الفترة الماضية لمجموعة صور احتفى بها بموهبته في الرسم، وقد تفاعل العديد من النجوم مع ما نشره الفنان السوري.

قصي خولي يظهر في صور جديدة مع نجله

قصي خولي نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة لنجله العميد فارس أثناء قضائهما لبعض الوقت على الثلج، وكالعادة حافظ الفنان قصي خولي على عدم إظهار ملامح وجه ابنه، حيث ظهر الثنائي وهما يرتديان الكمامات في أجواء من المرح بين الأب والابن، وكتب قصي خولي على الصور التي نشرها تعليقا قال فيه: "العميد فارس خولي"، وقد حظت الصور بتفاعل كبير من قبل متابعيه حيث وصل عدد المعجبين بالصورة لما يقارب من 85 ألف.

قصي خولي عن لوحات نجله: "اغلى املاكنا حاليا"

قصي خولي علق العديد من زملائه في الوسط الفني على الصور التي نشرها وكان من بينهم الفنانة سيرين عبدالنور التي كتبت: "الله يحمي"، بينما علقت الفنانة كندة علوش فكتبت: "ربنا يحفظه"، وكان من بين النجوم الذين علقوا كذلك على الصور الفنانة ماريتا الحلاني، ونادية الجندي، وهبة نور، وكان قصي خولي قد نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورا لرسومات لابنه، وأوضح أنه يعتبرها من أغلي ما يمتلك، كما وصف ابنه بـ"فان جوخ الصغير" فكتب قصي خولي: "ڤان كوخ الصغير دوت الخليج أول لوحتين للعميد فارس وهدول اغلى املاكنا حاليا الله يحميك ويحرسك يا صغيرنا يا روحنا يا كل دنيتنا ويحمي كل اطفال العالم العميد فارس خولي".

قصي خولي يحتفي بموهبة ابنه مع جمهوره

قصي خولي لم تكن الصور التي نشرها مع نجله دوت الخليج الأولى في الفترة الأخيرة بل نشر الفنان السوري صورة له منذ أسابيع وظهر العميد فارس خولي وهو يرتدي ملابس الشتاء أثناء سقوط الثلج، ولم تظهر كذلك اي من ملامحه، ووجه قصي خولي رسالة لابنه من خلالها قال فيها : "يا رب تكون أيامك كلها بيضاء متل لون هالتلج يا أبني الله يحميك ويحرسك ويديم الفرح عليك ويكون معك دائما يا فرحة عمرنا انت"، الفنان قصي خولي قد شارك خلال الفترة الماضية في برنامج " The Masked Singer: انت مين؟" كعضو في لجنة المحققين مع كل من الفنانة سيرين عبدالنور، ومهند الحمدي، وحسن الرداد.

يذكر أن آخر عمل شارك فيه الفنان قصي خولي هو مسلسل "لا حكم عليه" والذي شارك في بطولته كل من الفنانة فاليري أبو شقرا ، وطوني عيسى، وكارول الحاج، وعبدو شاهين، وإيلي متري، والعمل من تأليف بلال شحادات، ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.