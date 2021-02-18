رد فعل ياسمين صبري بعد اتهامها باستفزاز الجمهور بتصريحات قديمة عن سعر فستانها .. فيديو

ياسمين صبري الفنانة المصرية تصدرت منصات البحث على الإنترنت اليوم الخميس بسبب لقاء قديم لها قبل حوالي 4 سنوات مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، عندما كان يعرض عبر شاشة CBC.

تصريحات ياسمين صبري مع إسعاد يونس تتسبب في مهاجمتها

تصريحات ياسمين صبري وقتها في البرنامج عادت من جديد لتتصدر اهتمامات المتابعين قبل ساعات بسبب حديثها عن الأسلوب الذي تتبعه في اختيار ملابسها، عندما باتت فنانة مشهورة، حيث لفتت وقتها أنها تعاونت مع إحدى شركات الملابس من أجل تغيير ذوق الفتيات وفي الوقت نفسه تشجيعهن على ارتداء ملابس غير ثمينة بالمرة، على خطى نجماتهن المفضلات.

ياسمين صبري تتصدر الترند

وقالت ياسمين صبري خلال اللقاء: "اكتشفت ان الاستايل عند البنات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت أن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها، إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه"، وهو التصريح الذي لاقت بسببه هجومًا حادًا من قبل عدد من متابعيها الذين اتهموها باستفزازهم وشددوا على أن الثمن الذي ذكرته ياسمين قد يفوق قدرة بعض الفتيات المادية، كما تصدرت قائمة الأكثر تداولًا في مصر خلال الساعات الماضية.

ياسمين صبري تتجاهل الانتقادات وتستعرض يومياتها

من جانبها قررت ياسمين صبري تجاهل الانتقادات التي تعرضت لها، وعدم التطرق للتعليق عليها بأي طريقة، وحرصت على مشاركة الجمهور على انستجرام، بيومياتها بصورة طبيعية كما اعتادت من قبل، فنشرت حكمة عن الحب عبر خاصية القصص القصيرة، إضافة إلى مقطع فيديو قصير لها من داخل سيارتها، وظهرت فيه بإطلالة بسيطة.

في سياق آخر، كانت ياسمين صبري قد احتفلت هذا الأسبوع بيوم الحب، حيث كشفت عن الهدية التي تلقتها في هذا اليوم من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ونشرت ياسمين عبر خاصية القصص القصيرة، صور لباقة ورد حمراء كبيرة، مع رسالة مكتوب عليها "عيد حب سعيد حبيبتي"، فيما شارك أحمد أبو هشيمة، جمهوره ومتابعيه، بصورة له مع زوجته من حديقة منزلهما واكتفى بوضع قلوب حمراء للتعبير عن حبه لها.