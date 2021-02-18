الحلقة الأخيرة من " لؤلؤ " تتصدر الترند بعد مقتل بدر على يد مجدي .. بالفيديو

مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر انتهت حلقاته مساء اليوم، الخميس، حيث عرض قبل ساعات عبر شاشة MBC، وتصدرت الحلقة الأخيرة منصات البحث على الإنترنت بسبب أحداثها والمفاجآت التي وقعت بها.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"

ودارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" حول اكتشاف بودا أو بدر "محمد الشرنوبي" خطة لؤلؤ "مي عمر" ونيتها قتله عن طريق صديقتها السابقة مروة، لكنه اكتشف الأمر بعد أن قام بدس السم لمروة، وتخلص من جثمانها، ليعود ويهدد لؤلؤ بفضحها ونشر الفيديو المثير للجدل الذي التقطه لها مسبقًا إذا لم تعطه 30 مليون جنيهًا، خاصة بعد علمه بأنها كانت تحاول الغدر به وقتله.

مجدي يقتل بودا بسبب لؤلؤ

من جانبه قرر مجدي "إدوارد" أن يذهب لطارق "أحمد زاهر" ليشرح له القصة من البداية وأكد له أن لؤلؤ مازالت تحبه لكنها تقع في مشكلة وتريده بجانبها وهو ما يجعل طارق يحاول مساندة لؤلؤ قدر استطاعته، كما قرر مجدي أيضًا الإنتقام من بودا وذهب إليه في ورشته وقام بقتله ثم الإبلاغ عن نفسه بأنه القاتل، وهو ما أثار صدمة لؤلؤ التي بعدما علمت بالأمر ذهبت له لكنه أكد لها أن ما فعله كان بدافع الحب، لتغادر قسم الشرطة مصدومة مما حدث لها طوال حياتها.

فيما قررت لؤلؤ الإبلاغ عن والدها وزوجة طارق التي تقوم بدورها هيدي كرم، وسكرتيرته السابقة التي تجسدها نجلاء بدر، حيث اتهمتهم بمحاولة قتلها في السابق.

معلومات عن مسلسل "لؤلؤ" لـ مي عمر

الجدير بالذكر أن مسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد وسلوى عثمان وهيدي كرم ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي وملك أحمد زاهر وغيرهم، وهو قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وأشرف على الإخراج محمد سامي.

وكانت الحلقات السابقة قد لاقت اهتمام لافت من قبل الجمهور المصري والعربي، ليس فقط لأنه أول بطولة مطلقة لمي عمر، ولكن أيضًا بسبب أحداث العمل التي نالت إعجاب البعض، لكنها صدمت البعض الآخر واعتبروا أن الأحداث ليست منطقية، كما تصدرت عدة حلقات، الترند بسبب المشاهد والأحداث المثيرة التي لفتت انتباه الجمهور.