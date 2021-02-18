النجمات يدللن تيم حسن بمناسبة عيد ميلاده الـ45 وسيرين عبدالنور أبرزهن

تيم حسن احتفل العديد من النجوم بعيد ميلاده الـ45، وذلك بعد ساعات فقط من احتفل زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني معه بهذه المناسبة بمجموعة صور رومانسية لفتت الأنظار، ومن أبرز النجوم الذين قدموا التهاني للفنان السوري الفنانة سيرين عبدالنور، وديمة قندلفت.

سيرين عبد النور وديمة قندلفت تهنئان تيم حسن بعيد ميلاده

ديمة قندلفت الفنانة السورية قدمت التهنئة للفنان تيم حسن بمناسبة عيد ميلاده الـ45 حيث وجهت رسالة له عبر حسابه على "تويتر" تمنت من خلالها له الصحة والنجاح في كل خطواته القادمة، فكتبت ديمة قندلفت: "لسنين طويلة إن شاء الله كلا صحة و نجاح و فرح"، الفنان تيم حسن رد على تهنئة النجمة السورية فكتب: "ديما الغالية ان شاء الله سنينك والي بتحبين احلى سنين شكرا"، الفنانة سيرين عبدالنور وجهت كذلك التهنئة لتيم حسن بهذه المناسبة فكتبت: "كل سنة وانت بخير وصحة ونجاح ابو ورد وعقبال المية الله يحميك"، ورد تيم حسن على تهنئتها فكتب: "تسلمي ياسيرين وانت بصحة وخير دايمآ".

رسائل النجوم لتيم حسن في عيد ميلاده الـ45

تيم حسن تلقى كذلك العديد من رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ45 من العديد من النجوم، والذي كان من بينهم الفنان فادي صبيح الذي كتب تعليقا عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "صديقي الغالي وحبيب القلب كل عام وأنت بألف خير وصحة ونجاح وتألق"، بينما كتبت الإعلامية ريما نجيم تهنئة كذلك للفنان السوري قالت فيها: "لله يزيدَك من نعمو الكثيرة"، كما قدم التهنئة كذلك زيادة حمزة، وحرص الفنان تيم حسن على الرد على جميع الرسائل التي وجهت لها بمناسبة عيد ميلاده كما قدم الشكر لزملائه.

وفاء الكيلاني تحتفل بعيد ميلاد زوجها تيم حسن

الإعلامية وفاء الكيلاني احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان تيم حسن في الساعات الماضية وذلك عبر حسابها على "انستجرام" حيث نشرت أكثر من صورة لأجواء الاحتفال ظهر في إحداها الفنان تيم حسن وهو يقبل رأس زوجته لتحظى الصورة بإعجاب وتفاعل العديد من جمهورهما وكذلك زملائه النجوم الذين قدموا له ولزوجته التهاني بهذه المناسبة، كما ظهرت في الصور صورة لقالب الحلوى الخاص بعيد الميلاد، وعلقت الإعلامية وفاء الكيلاني على الصورة فكتبت: "عيد ميلاد سعيد حبيبي"، ويأتي ظهور وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن معا في عيد الميلاد استمرارا لحالة الظهور المتكرر للرد على شائعات الانفصال التي انتشرت في الفترة الأخيرة فالثنائي ظهر كل منهما معا في عزاء المخرج السوري الراحل حاتم علي، كما قدمت الإعلامية المصرية التهنئة لزوجها بمناسبة عرض مسلسله الجديد "أنا" على منصة شاهد.