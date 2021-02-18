بعد غنائه راب .. محمد هنيدي يطالب موسوعة جينيس بهذا الأمر

علق الفنان محمد هنيدي على أدائه اغنية راب جديدة في أحد الاعلانات التي حازت إعجاب عدد كبير من متابعيه مطالبينه باستمراره في الغناء.
وكتب هنيدي عبر حسابه بفيسبوك قائلا: "أطالب موسوعة جينيس فورا .. بتغيير لقب صاحب اسرع رابر في التاريخ باسم محمد هنيدي احمد عبد الجواد مواليد سنة ١٩٩١ واغنيته الجديدة مع مولتو بدلا من المدعو امينم والا سنضطر لمقاضاه الموسوعة".
ويشارك النجم محمد هنيدي، في بطولة فيلم "النمس والإنس"، بالاشتراك مع منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.
وكانت احدث أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولتها عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.
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