بكره التدخين.. لقاء الخميسي بـ سيجارة في أحدث ظهور لها

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بـ سيجارة في أحدث صورة لها على موقع فيس بوك، ولاقت تفاعلا كبيرا.

وأحيت لقاء الخميسي الاسبوع الماضي أول حفل غنائي لها على مسرح ساقية الصاوي وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني بعض المطربين والمطربات الكبار، وعلى رأسهم جارة القمر فيروز. ولاقى الحفل حماس كثيرين فور إعلانها عنه، ويقام وفقا للإجراءات الإحترازية الصحية، بحضور جماهيري لافت. كانت لقاء الخميسي نشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على "انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "منتظراكم في حفلة ساقية الصاوي النهارده".

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