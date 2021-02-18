أخبار كورونا الفنية | إصابة الإعلامية دعاء صلاح بفيروس كورونا وتطورات الحالة الصحية لـ دارين حداد

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تطورات الحالة الصحية لـ دارين حداد بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة دارين حداد عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بها بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وطمأنت دارين جمهورها على حالتها الصحية قائلة فى تصريح لـ "دوت الخليج" : اننى فى حالة صحية جدية ومستقرة وانا حاليا اقضى فترة عزلى مع الالتزام التام بالبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وأعلنت الفنانة التونسية دارين حداد عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دارين حداد قائلة: " Covid-19 positive quarantining with patience ".

إصابة الإعلامية دعاء صلاح بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية دعاء صلاح، منذ قليل، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت دعاء صلاح في تصريحات صحفية، اليوم : "أجريت تحاليل طبية عقب الشعور بأعراض الفيروس، للاطمئنان على حالتي الصحية، وللأسف أثبتت نتيجة التحاليل ايجابيتها.. الحمد لله على كل حال، أتمنى من الجميع الدعاء لي في هذه المحنة التي تعرضت لها".

وأضافت دعاء صلاح، أنها تلتزم حاليا بالعزل المنزلي، بعيدا عن أسرتها وتتلقى بروتوكول العلاج.

يذكر أن الإعلامية دعاء صلاح، خاضت تجربة عبر قناة "النهار" ببرنامج "حكايتك"، وقدمت تجربة أخرى عبر قناة "المحور" ببرنامج "إنتي الأقوى".