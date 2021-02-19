بيوت الفرح لعلي مغربي تتصدر أنغامي

تصدرت أغنية "بيوت الفرح" للمطرب الشاب علي مغربي، تريند علي موقع الاغاني الشهير "انغامي" وتقترب للمليون الأول علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". وأعرب علي مغربي، عن سعادته بالتعاون مع الملحن احمد زعيم والشاعر محمد عاطف مؤكدا أن الأغنية أصبح لها صدي كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي. "بيوت الفرح" كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم ويحمل الفيديو كليب بهجة الفرح.

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