أخبار الفن.. ريهام سعيد تدخل المحكمة بسبب ريم البارودي.. استياء الجمهور من مسلسل لؤلؤ

طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى، أغنية جديدة بعنوان "وسنينى" عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بعد انتشار مقطع لها مع الإعلامية إسعاد يونس وحديثها عن ملابسها. تصدر الفنان سيف عبدالرحمن محركات البحث وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة معلومات عنه وزواجه وعلاقته بالفنانة الكبيرة رجاء حسين. عبر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن استيائهم الشديد من أحداث الحلقة الأخيرة لـ مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر التى تم عرضها منذ ساعات قليلة عبر شاشة ON E.

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