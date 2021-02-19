شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الثعابين التي خرجت من قبر الفنانة صباح! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 19 فبراير 2021 01:39 صباحاً - واقعة غريبة ومثيرة أزاح عنها النقاب حارس قبر المطربة الشحرورة صباح حيث ادعى الرجل انه كان يشاهد طوال الفترة الماضية ثعابين تخرج من قبر الفنانة الراحلة.

وأكد حارس مقبرة صباح لإحدى وكالات الأنباء اللبنانية أنه شاهد بأم عينيه ثعابين تخرج من قبر الراحلة صبح فلم يصدق ما رآه من الوهلة الأولى وظن أنها مجرد تخيلات إلا أنه تأكد من الأمر بعد ما تكرر مرات عديدة ما دفعه للهروب في أحد الأيام من المقبرة من شدة الخوف.

من جهة أخرى حاول موقع نجوم مصرية البحث كثيرا عن فيديو لتصريحات حارس مقبرة الفنانة صباح لقناة لبنانية إلا أنه تعذر ذلك لذا فنحن لا نؤكد صحة الخبر أو نجزم به.

يذكر أن الفنانة صباح لبنانية الأصل شاركت في عشرات الأفلام السينمائية المصرية مع كبار الفنانين توفيت عن عمر يناهز 78 سنة بعد صراع مع المرض,وكانت جنازتها قد أثارت الكثير من الجدل حيث استخدمت فيها الطبول والموسيقى وهو الأمر الذي لم يرق الكثير من محبيها ومعحبيها.