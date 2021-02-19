شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أبو هشيمة الثالثة تستعرض أردافها وتقهر ياسمين صبري.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 19 فبراير 2021 01:39 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة متابعيها صوراً عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر “إنستجرام” من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً

وتألقت منة عرفة بإطلالة جذابة بنقشة التايجر للمرة الثانية حيث ارتدت ميني جيب هاي ويست ونسقت عليها بلوزة سوداء أنيقة وعليه جاكيت مصمم من قماش الستان بنقشة التايجر.

ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها وسرعان ما انهالت التعليقات عليها وكان أبرزها مؤيد لها: “نادوا أبو هشيمة يا جماعة، أوعي يشوفك أبو هشيمة، منيح م يشوفك أبو هشيمة، ملكة جمال يا حلوة، أنتي بطل”.

واعتبر الجمهور أن منى عرفة تحاول باطلالة التايجر المتكررة لفت انتباه أبو هشيمة وربما دعوته لخطبتها فيما اعتبر قسم من المتابعين أنها تحاول بحركاتها المشاغبة إغاظة زوجته ياسمين صبري.

وكانت منة عرفة ظهرت مرتدية ستاناً بنقشة النمر مادفع أحد المتابعين للتعليق مازحاً بالقول “مبروك بتكوني زوجة أبو هشيمة التالتة في إشارة إلى ارتداء زوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري فستاناً بالنقشة ذاتها.

وكانت منة قد أطلقت خلال الأسابيع الماضية مسابقة للفتيات من متابعيها على تطبيق (إنستغرام)، وأعلنت فيها عن أنها ستقوم بتوزيع هدايا قيمة لهم، وفق (الحميلة).

ويعرض لمنة عرفة حاليا عبر أحد المنصات الإلكترونية مسلسل “إسعاف يونس” الذي يعد أولى بطولات الفنان محمد انور الدرامية المطلقة ويشارك في بطولة العمل كل من إيمان السيد، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، سارة سلامة وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر.

وخاضت منة عرفة الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “ليالينا 80” الذي شاركت في بطولته بجانب صابرين وخالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية