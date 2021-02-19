كواليس تصوير مسلسل الطاووس.. صور

لوكيشنات التصوير فى جاردن سيتى بمدينة الإنتاج وستوديو مصر وتصوير خارجى وفيلا الشيخ زايد وشوارع و في مصر الجديدة.

يعكف المخرج رؤوف عبد العزيز حاليا على تصوير مسلسله الجديد "الطاووس" من بطولة النجم العربى جمال سليمان وعدد كبير من النجوم للعرض خلال الموسم الرمضانى المقبل بعد أن قطع شوطا كبيرا فى العمل خلال الأسابيع الماضية منذ انطلاق التصوير.

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، هذا الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.

العمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.