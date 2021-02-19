فتاة الـ " تيك توك " لـ هجوم كبير من متابعيها بسبب نشرها فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ". تعرضت منة عبد العزيزفيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ". وظهرت منة عبد العزيز فى الفيديو و هى ترقص على أحد المهرجانات الشعبية ، تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : - ربنا يهديكي يامنه ولله - والله البت دى مجنونه - ربنا يهديك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة عبد العزيز تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب فيديو لها.. والجمهور: البت دى مجنونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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