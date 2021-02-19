سهر الصايغ تشارك متابعيها بـ فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل "النهاية".. شاهد

نشرت الفنانة سهر الصايغ , فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل النهاية ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سهر الصايغ على الفيديو قائلة " Making ".

ويذكر ان تدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي