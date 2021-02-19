فيديو مقالب و"خناقات" بين نجوم مسرحية "اللوكاندة" وإصابة ويزو بكسر في الذراع

مسرحية "اللوكاندة" خطفت انتباه الجمهور مؤخرًا بعد الإعلان عن عرضها عبر شاشة dmc مؤخرًا، حيث تعتبر السيت كوم المسرحي الجديد لنجوم "مسرح مصر" والفنان المصري أشرف عبد الباقي، وحل أبطال العمل الجديد ضيوفًا مساء اليوم الخميس على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي يعرض على قناة CBC، وهم ويزو وحمدي للميرغني ودياب وغيرهم.

صعوبات مسرحية "اللوكاندة" لأشرف عبد الباقي

أشرف عبد الباقى كشف خلال اللقاء عن تفاصيل أول سيت كوم مسرحى يُعرض على شاشة التليفزيون، وشدد على أهمية التجربة بالنسبة له وباقي فريق العمل، كما تحدث عن الصعوبات التي تواجه فريق العمل خاصة بسبب ضحك الجمهور على الهواء في المسرح، وانعكاس ذلك وقت عرض العمل على شاشة التلفزيون.

فيما تحدث الفنان دياب عن دوره لأول مرة على خشبة المسرح من خلال "اللوكاندة"، مُعربًا عن سعادته لوجوده بين هذا الفريق، وأكد أن التجربة أضافت له الكثير، لافتا إلى أن تلك المرة الأولى التي يقف فيها على المسرح وكان يريد أن يخوض تلك التجربة مع نجوم كبار.





ويزو تكشف عن إصابتها في بروفات "اللوكاندة"

فيما كشفت ويزو عن المتاعب التي تعرضت لها وقت بروفات المسرحية وأكدت أن قدمها تعثرت على درج عمارة والدتها، وتعرضت للإصابة في قدمها ويدها، وقامت بوضع الجبس في يدها، وهو ما جعل أشرف عبد الباقي يحاول إقناعها بأخذ استراحة، لكنها أصرت على أن تذهب لبروفات المسرحية رغم الإصابة والتعب، ووضع يدها في الجبس.

وأكد فريق عمل المسرحية أن ويزو عرضت المسرحية وهي تضع الجبس في يدها، وهو ما تسبب في إلقاء الإيفيهات عليها بسبب حالتها وقت العرض.

أشرف عبد الباقي يضرب فريق "اللوكاندة"

وفي أحد فقرات البرنامج، طلبت الإعلامية منى الشاذلي من أشرف عبد الباقي تقديم مشهد أكشن على طريقته مع فريق عمل المسرحية، وأكد الأخير أنها طوال فترة عمله بالمسرح، لا يحب المشاهد المعتمدة على ضرب زملاءه، إلا أنه قرر خلال الحلقة أن يقوم بضربهم على سبيل المزاح، دون أن يلمس وجوههم، وهو ما قام به بالفعل وتسبب في حالة ضحك للجمهور، كما شهدت الحلقة مزاح ومقالب بين النجوم.

الجدير بالذكر أن "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، وحمدى الميرغني، وويزو، ودياب، وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلى حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوى، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، ونورهان منصور، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.