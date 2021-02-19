فيديو مي عمر معترضة وغير راضية عن نهاية مسلسل "لؤلؤ" : "لو يرجع بيا الزمن هغيرها"

الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" مازالت متصدرة اهتمامات الجمهور بعد عرضها مساء، الخميس، وذلك بسبب أحداثها المفاجئة، حيث بات اسم المسلسل متصدرًا لمحركات البحث على الإنترنت، كما أن الفنانة مي عمر بطلة العمل قررت إبداء رأيها في نهاية المسلسل.

مي عمر غير راضية عن نهاية مسلسل "لؤلؤ"

مي عمر قالت في لقاء مصور مع برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4 إن نهاية المسلسل تسببت في مضايقتها، وأنها إذا عاد بها الزمن سوف تقوم بتغييرها، بسبب الظلم الذي تعرضت له بعض الشخصيات المحبوبة في العمل، حيث كانت تقصد شخصية مجدي الذي أداها الفنان إدوارد

مي عمر ترفض ظلم شخصية "مجدي" في نهاية المسلسل

وأضافت مي عمر بطلة مسلسل "لؤلؤ": "النهاية ضايقتني ولو يرجع بيا الوقت أغير النهاية دي ولما بيبقى في حد كويس جدًا بتضايقي إن نهايته اتظلم فيها، ولما شوفتها اتضايقت أوي ولما الكلام بيبقى مكتوب غير لما بيتعرض على الشاشة".

وتسببت الحلقة الأخيرة من المسلسل المصري الشهير في حالة من الجدل بين الجمهور المتابع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن قطاع كبير من الجمهور رفضوا النهاية التي عرضت وتمنوا لو أنه كانت هناك نهاية مختلفة تنصف شخصية مجدي.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من "لؤلؤ"

ودارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" حول اكتشاف بودا أو بدر "محمد الشرنوبي" خطة لؤلؤ "مي عمر" ونيتها قتله عن طريق صديقتها السابقة مروة، لكنه اكتشف الأمر بعد أن قام بدس السم لمروة، وتخلص من جثمانها، ليعود ويهدد لؤلؤ بفضحها ونشر الفيديو المثير للجدل الذي التقطه لها مسبقًا إذا لم تعطه 30 مليون جنيهًا، خاصة بعد علمه بأنها كانت تحاول الغدر به وقتله.

من جانبه قرر مجدي "إدوارد" أن يذهب لطارق "أحمد زاهر" ليشرح له القصة من البداية وأكد له أن لؤلؤ مازالت تحبه لكنها تقع في مشكلة وتريده بجانبها وهو ما يجعل طارق يحاول مساندة لؤلؤ قدر استطاعته، كما قرر مجدي أيضًا الإنتقام من بودا وذهب إليه في ورشته وقام بقتله ثم الإبلاغ عن نفسه بأنه القاتل، وهو ما أثار صدمة لؤلؤ التي بعدما علمت بالأمر ذهبت له لكنه أكد لها أن ما فعله كان بدافع الحب، لتغادر قسم الشرطة مصدومة مما حدث لها طوال حياتها.

الجدير بالذكر أن مسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد وسلوى عثمان وهيدي كرم ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي وملك أحمد زاهر وغيرهم، وهو قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وأشرف على الإخراج محمد سامي.