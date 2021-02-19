بكت متأثرة و"قلم" تسبب في التنمر على والدتها .. أبرز تصريحات سميرة سعيد في "السيرة" بالفيديو

سميرة سعيد النجمة الشهيرة، حلت ضيفة مساء اليوم الخميس، على أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة dmc، حيث كشفت سميرة سعيد العديد من أسرار حياتها الخاصة والمهنية.

سميرة سعيد تبكي بعد استعادة ذكريات مشوارها الفني

سميرة سعيد خلال الحلقة بكت متأثرة في البداية بعدما عرض فريق البرنامج لها تقريرًا مصورًا عن أبرز محطاتها المهنية، خاصة في مرحلة البداية، حيث أبدت تأثرها الشديد وأضافت موجهة حديثها لوفاء الكيلاني: "في تفاصيل وتاريخ طويل أوي وزمن، رجعتيني لسنين بعيدة أوي ومأثرة فيا".

سبب رفض أشقاء والد سميرة سعيد دخولها مجال الغناء

وكشفت النجمة المغربية الملقبة بالديفا، أن أشقاء والدها كانوا رافضين لفكرة دخولها مجال الغناء، واعتبروا أن الأمر لا يصح وغير مألوف في عائلتهم، ووقفوا أمام والدها الذي كان متفتحًا وراضيًا بفكرة دخولها هذا المجال في صغرها، كما أكدت أن الشهرة المبكرة التي حظيت بها رغم صغرها، وهي في عمر التاسعة، جعلتها تتعامل كأنها فتاة كبيرة في العمر، متابعة: "كنت طفلة شقية جدا ومشهورة والشقاوة خلتني اتعامل مع الكبار كأني واحدة كبيرة".

وأشادت سميرة سعيد بوالدتها وأكدت أنها رغم إنجابها 8 أبناء، إلا أنها ظلت محافظة على وزنها ولم يتخط الـ48 كيلوجرام طوال حياتها، أما عن والدها فأكدت أنه كان حنونًا جدًا لكن دون أن يظهر ذلك، لافتة إلى أنه كان سندًا للجميع ومختلف عن باقي عائلته، كما أوضحت أنه كان هناك خلافات بين والديها ولكن في حدود الإحترام، وذلك بسبب اختلاف الثقافات بينهما.

سر القلم الذي تسبب في تعرض سميرة سعيد للتنمر في طفولتها

سميرة سعيد استعادت أيضًا ذكريات أحد الأيام وهي في عمر السابعة، حيث قام معلمها بضربها بالقلم، داخل الفصل، بعد أن شرد ذهنها وقامت بثقب الورق بقلمها، وعندما علمت والدتها ذهبت إلى المدرسة لتعنف المدرس الذي ضربها، لافتة إلى أنها تعرضت للتنمر من قبل أصدقائها بسبب إطلالة والدتها غير المألوفة وقتها، وارتدائها البنطلون وقصة شعرها ولونه وهو ما وضعها في موقف محرج.

في سياق آخر كانت سميرة سعيد قد كشفت عن تفاصيل ألبومها الجديد مؤخرا، ونشرت أول صورة من بوستراته وذكرت إنها ستتبع طريقة جديدة في طرح الألبوم، من خلال طرح أغنية جديدة كل شهر على مدار عام 2021، وبدأته بطرح أغنية "بحب معاك"، وشوقت الجمهور لأغانيها الجديدة والتي تتعاون فيها مع أسماء جديدة في كل أغنية، وستصور أغنيتها المقبلة على طريقة الفيديو كليب.