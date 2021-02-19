خلافات بين شريف منير وابنته والأب يبادر لمصالحتها بفيديو مؤثر : " أنا فعلا كنت بايخ "

شريف منير الفنان المصري القدير يبدو أنه نشبت بينه وبين ابنته الكبرى أسما، أزمة مؤخرًا تسببت في خصامهما لفترة، وهو ما دفعه ليحاول الاعتذار لها على الملأ أمام جمهوره مساء اليوم الخميس.

شريف منير يعتذر لابنته أسما

شريف منير نشر عبر انستجرام، مقطع فيديو يجمع أهم لحظاته مع ابنته أسما شريف منير، سواء في حياتهما الخاصة أو خلال تعاونهما معًا في برنامج "أنا وبنتي" الذي كان يعرض مؤخرًا، كما أرفق الفيديو برسالة اعتذار لابنته، وأكد أنها يحاول بهذه الطريقة مصالحتها دون أن يكشف سبب الخلاف الذي حدث بينهما.

وعلق شريف منير على الفيديو وقال: "أنا منزّل الكليب ده علشان بصالح أسما.. بنتي وحبيبتي.. لإني كنت مزعلها.. متزعليش مني يا أسما.. أنا فعلاً كنت بايخ"، ولاقى الفيديو الذي شاركه مع الجمهور تفاعل قطاع كبير من متابعيه ومتابعي ابنته على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأسلوبه في مصالحة ابنته.

أسما شريف منير تعلق على اعتذار والدها لها

من جانبها حرصت أسما شريف منير على التعليق على تدوينة والدها ومصالحته لها، فكتبت: "أنا مقدرش ازعل، حضرتك على راسي وفي قلبي، بجد فرحتني بشكل مش عادي، طريقتك في الصلح جميلة وكبيرة عندي اوي.. بحبك.. ربنا ما يحرمني منك ابداً"، كما أعادت نشر الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وأرفقته بتعليق: "أبويا دا والله أجمل شخص في الدنيا".

وتحرص أسما طوال الوقت على مشاركة متابعيها على انستجرام بأبرز صورها ولحظاتها العائلية سواء مع زوجها الفنان محمود حجازي أو ابنتها، وكانت آخر ظهور إعلامي لها من خلال برنامج "أنا وبنتي" الذي انتهى عرضه قبل شهر رمضان الماضي، وشاركت في تقديمه مع والدها الفنان المصري الشهير.

أحدث أعمال شريف منير

أما أحدث أعمال شريف منير، كانت في رمضان الماضي حيث شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وسوسن بدر وليلى عز العرب وسمر مرسي وأحمد جمال سعيد وعماد رشاد وإيمان السيد وآخرين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وحقق المسلسل وقت عرضه نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من الجمهور والنقاد، بسبب أحداث العمل وأداء الأبطال.