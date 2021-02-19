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صدى البلد: عارفة عبد الرسول تروي موقفا إنسانيا لـ سعيد صالح روت الفنانة عارفة عبد الرسول موقفا إنسانيا للفنان الراحل سعيد صالح ، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعيفيسبوك. صدى البلد: كواليس تصوير مسلسل الطاووس.. صور يعكف المخرج رؤوف عبد العزيز حاليا على تصوير مسلسله الجديد "الطاووس" من بطولة النجم العربى جمال سليمان وعدد كبير من النجومللعرض خلال الموسم الرمضانى المقبل بعد أن قطع شوطا كبيرا فى العمل خلال الأسابيع الماضية منذ انطلاق التصوير. صدى البلد: بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر.. شاهد تصدر الفنان بهاء سلطان تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " ودشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج " بهاءسلطان وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. بهاء سلطان يتصدر تويتر.. وموقف إنساني لسعيد صالح تكشف عنه عارفة عبد الرسول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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