شاهد.. حسن شاكوش يغني مع أصالة بنت الجيران

نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش مقطع فيديو جديد له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يغني مع الفنانة أصالة مهرجان "بنت الجيران".

وظهر حسن شاكوش بالفيديو وهو يغني للفنانة أصالة أغنية " بنت الجيران "من احدى الأفراح التي تواجدت فيها الفنانة السورية،وعلق شاكوش قائلا " اتشرفت اني غنيت مع نجمة كبيرة بحجم أصالة سكر محلي ".





وكانت الفنانة غادة عادل، كشفت طبيعة علاقتها بالفنان حسن شاكوش، وذلك بعد تداول صورة لهما عبر السوشيال ميديا وانتشار شائعات تفيد إرتباطهما.

وقالت غادة عادل، من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام": "حسن شاكوش فنان محترم و لقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائيه و صورة فوتوغرافية.... اي كلام قيل او كُتب بخلاف ذلك ما هو الا هراء من نسج خيال كاتبه او قائله".

