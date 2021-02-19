شاهد.. مصطفى قمر برفقة عمرو مصطفى في أحدث ظهور لهما

شارك الفنان مصطفى قمر متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة له مع الملحن عمرو مصطفى.

وكتب مصطفى قمر على الصورة قائلا: "عندنا تجتمع الأساطير مرة أخرى ".

يُذكر أن الفنان مصطفى قمر ، قد بدأ تصوير دوره فى مسلسل "فارس بلا جواز" والذى من المقرر عرضه فى رمضان القادم.

ويشارك مصطفى قمر، فى بطولة العمل كل من محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبياري ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى.

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