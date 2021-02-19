محمد الشرنوبي لزوجته: نجاحي لا يعني لي شيئا بدونك

شارك الفنان محمد الشرنوني متابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصورة له مع زوجته راندا رياض .



وعلق الشرنوبي على الصورة، قائلا "نجاحي لا يعني لي شيئا بدونك في حياتي انت وش الخير " .





ويشارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل "كل ما نفترق" مع الفنانة ريهام حجاج والذي سيعرض ضمن سباق المارثون الرمضاني المقبل.

وتأتي تلك المشاركة بعد النجاح الكبير الذي حققه محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ" بدور بدر مع الفنانة مي عمر في أول بطولة مطلقة لها.



يشار إلى أن محمد الشرنوبي طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي.



وكان الشرنوبي، قد أحيا مؤخرًا حفل عيد الحب على مسرح الزمالك، وسط حضور كامل العدد.