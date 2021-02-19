اليوم.. صلاح عبد الله يكشف أسرار وكواليس خاصة من حياته في واحد من الناس

يستضيف برنامج "واحد من الناس"، الفنان الكبير صلاح عبد الله وأسرته، في حلقة خاصة تذاع ولأول مرة على جزءين اليوم الجمعة وغدا السبت في العاشرة مساء على شاشة الحياة.

وتتناول الحلقة التي يقدمها الإعلامي عمرو الليثي،أسرار وكواليس خاصة من حياة النجم صلاح عبد الله وظهور خاص لأفراد أسرته ، ويتحدث عن بدايته الفنية والمحطات الهامة في حياته وعلاقته بأسرته وأحلامه ومشاريعه المستقبلية.

كما يكشف عن التحديات التي واجهته في مسيرته الفنية ، وسر بكائه أثناء زواج بناته ووفاة شقيقه ، وأجمل قصائد الشعر التى كتبها لوالدته، ويتطرق الحديث عن سبب منع بناته من خوض تجربة التمثيل.

ولأول مرة تتحدث زوجته عن الحياة الخاصة بالنجم الكبير وعلاقته بأفراد أسرته ، كما تتحدث بناته عن أسرار وكواليس تذاع لأول مرة.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة.