طريقته كارثية.. هجوم شديد على تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تامر_امين بعد تصريحاته الأخيرة عن الصعايدة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏كلمتين ل تامر أمين رجاله الصعيد والارياف وبناتهم اشرف ناس"، "‏الاستاذ تامر أمين، ناقش قضية جوهرية مثل قضية الانجاب بكثرة، فى الصعيد على وجه الخصوص، بطريقة كارثية.. قلنا مرارا، أن جزء من نجاح أى سياسى أو إعلامى، عندما يخاطب مجتمع ما، لابد أن يعرف ثقافة وعادات وتقاليد من يخاطبهم.. المرأة فى المجتمع الصعيدى، خط أحمر.. الاقتراب منه كااارثة..!!"



وقال آخرون: "‏الاستاذ تامر امين مش من حقه انه يتكلم علي الصعايده بالطريقه دي طلما هو مش شايف الحقيقه كامله ونازل يهبد باي كلام"، "عيب لما اعلامي كبير والمفروض مثقف يقول على الصعايدة والارياف كده".

ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.



وقال تامر امين فى الفيديو: "أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم و الاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة.



وتابع امين : في ناس اخذوا كلامي اللى بتكلم فيه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له".



واضاف : حاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر.



ثانيا لأن أنا أصلا فلاح ومن محافظة ريفية زراعية ومحدش بيهين نفسه، ثالثا : بتكلم أن في فئة قليلة من اللى بتخلف 8 أو 9 و 10عيال بيعملوا وسيلة لكسب الرزق من خلال الخلفة عشان يشحنوا عيالهم يشتغلوا في المصانع و ورش وغيرها



واكد تامر امين : في ناس في الصعيد محترمة وعزيزة وكلها وعي ووطنية وفهم وأرجوكم بلاش زرع فتن وبقول لقناة الجزيرة انتوا طول الوقت عايزين تشوهوا في مصر".