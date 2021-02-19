كله طار في المطار لـ حوده بندق ومحمد شاهين تريند رقم 1 على يوتيوب

تقول كلمات الأغنية: "انا وجعي كوم و عزت نفسي كوم تاني .. عيني مش ازاز ولا ليا سيد ولا ايدي وجعاني .. دول قالو راحو سابو باعو لما كنت انا مشتريهم .. لا مش محبه دول رخاص يعنى التراب مالى عنيهم".
كله رااح .. كله بااع .. تحيا خاصه طالعه منى ليهم وانا بهنيهم .. كلام كلام كلو كلام بس نا جميلى كاسر عنيهم .. كله طااار .. فى المطااار".
مهرجان "كله طار في المطار" كلمات احمد الجوكر، وكلمات الموال: محمد النجار.
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