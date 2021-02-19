مي كساب تهنئ آمال ماهر بـ عيد ميلادها: ربنا يسعد قلبك

هنأت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صديقتها المطربة اكال ماهر بعبد ميلادها.



وكتبت مي كساب قائلة: "‏‎ كل سنه وإنتي أختي وصديقتي وعشره عمري ومطربتي المفضله اللي بأعشق صوتها بحبك قوي ربنا يسعد قلبك ويديكي كل الخير يا لوله قلبي".

وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.



وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.



مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.



وردت امال ماهر قائلة: "‏وانتي طيبة يا عشرة عمري وحبيبتي واختي وصديقتي ومبروك يا حبيبتي علي اللعبة ماشاء الله مكسر الدنيا بحبك اوي ".

