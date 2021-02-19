في ذكري ميلاده .. تفاصيل معاناة محمد شرف قبل الوفاة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والكوميدي الراحل محمد شرف الذى قدم عددا من الاعمال الفنية الناجحة .

وشهد محمد شرف معاناه شديدة في اخر حياته خاصة بعد اصابته بمرض خطير حيث لم يتهم به احد وهو ما دفع المقربين له بالحديث مع النقابة لرعايته.

ولكن توفى محمد شرف بعد صراع مع المرض والشكوى من الوحدة وقلة الأعمال حيث أصيب بعدة جلطات في المخ في عام 2009، الأمر الذي جعله يخضع لثلاث عمليات جراحية على مدار عام، أنفق خلالها ما يزيد على 180 ألف جنيه منذ مرضه، وأصبح على حد تعبيره "ع الحديدة"، حيث كان ينفق كل أسبوع 300 جنيه على الأدوية.