معلومات لا تعرفها عن رشوان توفيق

يحتفل اليوم الفنان رشوان توفيق بعيد ميلاده الـ 87، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية علي مدار مشواره الفني وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1-حاصل على بكالوريوس فى معهد الفنون المسرحية.

2-بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج فى التليفزيون المصرى، ثم عمل مذيعا.

3-انضم إلى فرقة مسرح التليفزيون، حيث شارك فى مسرحية تحمل اسم "شيء في صدري" إخراج نور الدمرداش، لينطلق بعدها فى مجال الفن.

4-تزوج مرة واحدة من سيدة تدعى أميمة من خارج الوسط الفنى منذ ما يقرب من 60 عاما.

5-أنجب 3 أبناء، وقد تعرض إلى صدمة بعد وفاة ابنه.

6- ابنته المذيعة هبة رشوان، قدمت عددا من البرامج فى التليفزيون المصرى.

7-أكد أنه شاهد الرسول فى المنام، والسيدة العذراء.