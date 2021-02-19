في ذكرى ميلاده.. تفاصيل عن حياة محمد شرف

تحل اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان محمد شرف الذي قدم الكثير من الأعمال السينمائية البارزة في تاريخه، فضلا عن أعماله في التليفزيون.
ويبرز "دوت الخليج"، ما كتبه "هشام" نجل الفنان الراحل محمد شرف عن مشوار والده الفني، وكيف عليه أن يختار أدواره حتى يكون مؤثرًا.
وقال ابن محمد شرف إن والده شدد عليه أن يكون مثله في الوسط الفني، له أدوار مميزة وذلك ليس بشرط أن يكون حجم الدور كبيرًا في العمل ولكن أن يكون مؤثرًا، وذلك حتى يترك بصمة فنية، مضيفًا أن الراحل طالبه بالتعلم من أخطائه بالعمل.
ويحاول هشام محمد شرف شق طريقه في الوسط الفني، حيث شارك في عدد من الأعمال منها مسلسل "أرض النفاق" و"راجل وست ستات" و "من 30 يوم" وغيرها.
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