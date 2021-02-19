يحل اليوم، 19 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان محمد شرف الذي قدم الكثير من الأعمال الفنية الناجحة.
"دوت الخليج" يكشف- من خلال "هشام" ابن الفنان الراحل محمد شرف- عن ما كتبه والده في وصيته، والذي يتعلق بمشواره الفني، وكيف عليه أن يختار أدواره حتى يكون مؤثرا.
وقال ابن محمد شرف أن والده شدد عليه أن يكون مثله في الوسط الفني، له أدوار مميزة وذلك ليس بشرط أن يكون حجم الدور كبيرا في العمل ولكن أن يكون مؤثرا، حتى يترك بصمة فنية، مضيفا أن الراحل طالبه بالتعلم من أخطائه بالعمل.
ويحاول هشام محمد شرف شق طريقه في الوسط الفني، حيث شارك في عدد من الأعمال منها مسلسل "أرض النفاق" و"راجل وست ستات" و "من 30 يوما".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على وصية الراحل محمد شرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.