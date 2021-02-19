لا تبخلوا بنشر الإيجابية.. هيفاء وهبي توجه رسالة لمتابعيها عبر تويتر

وجهت الفنانة هيفاء وهبي رسالة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.



وغردت هيفاء وهبي قائلة: "‏صباحكم قلوب طيبة تتمنى الخير للجميع ولا تبخل بنشر الإيجابية من حولها #صباح_الخير ‎#جمعة_مباركة".

وكانت شركة العدل جروب نفت ما تم نشره بشأن اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن عدم المشاركة في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا.



وقال المسؤول الاعلامي للشركة إن ماجاء بأحد المواقع الفنيه حول أسباب عدم مشاركة هيفاء وهبي بمسلسل حرب أهلية (إسم مؤقت) معلومات مغلوطة وبعيدة تماما عن الصحة، وان اسباب الاعتذار بعيدة تماما عن الاتفاقات المادية أو بوسترات العمل.



وأكد أن الشركة تحرص دائما على نشر أخبارها بشكل مستمر وكان آخرها مانشرته أمس من مفاجأة مشاركة النجم باسل خياط النجمه يسرا بمسلسل حرب أهلية (إسم مؤقت).

